Baysal: Sinovac aşısı güvenilir ve avantajlıdır

Haber Kıbrıs- Özel

Dubai Genetik ve Talasemi Merkezi'nde "Genetik Hastalıklar ve DNA Uzmanı" olarak görev yapan Moleküler Patolog Kıbrıslı Türk Profesör Dr. Erol Baysal, Hüseyin Ekmekçi’nin hazırlayıp sunduğu Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Günaydın Haber Kıbrıs programına katıldı.

Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Ekmekçi'nin sorularını yanıtlayan Erol Baysal, Sinovac aşısının üzerinde Çin malı yazmasından dolayı endişe duyulmaması gerektiğini belirterek, birçok hastalığı yenen yöntemle üretildiğine dikkat çekti. Baysal, Sinovac aşısının alt yapısı zayıf ülkeler için nakliye ve muhafaza konularında avantajlı olduğuna vurgu yaptı.

Aşı üzerinde güvensizlik var mı?

Erol Baysal, Sinovac aşısının dezavantajının üzerinde Çin malı yazmasından kaynaklandığını belirterek, bu yüzden aşı konusunda ön yargılar olduğunu söyledi.

“Birçok hastalığı yenen yöntemle üretildi”

Baysal, Sinovac aşısının inaktif denilen ölü virüs taşıyan aşı olduğunu ve yıllarca uygulandığını anlattı. Baysal, bu yöntemle üretilen aşıların “Çiçek, verem, tetanos, kuduz ve çocuk felciyle” mücadelede kullanıldığını ve küçümsenmemesi gerektiğini vurguladı.

“Çin malı yazmasından dolayı endişe duyulmamalı”

Eskiden ailelerin ‘ne aşısı salınır’ diye sormadığını kendisinin de çocukları aşı olacağında sorgulamadığını anlatan Baysal, “Çin malı yazmasından dolayı endişe duyulmamalı” dedi.

“Aşılar insanların iyiliği içindir”

Korona virüsle ilgili kullanılacak aşılarla ilgili oluşan önyargının yersiz olduğunu anlatan Baysal, aşıların yıllarca yapılan araştırmaların sonucunda insanların iyiliği için yapıldığını kaydetti.

Sinovac aşısının avantajları

Baysal, Sinovac aşısının avantajlarından bahsetti. Baysal, Sinovac aşısının alt yapısı zayıf ülkeler için nakliye ve muhafaza konularında avantajlı olduğuna dikkat çekti.

“Sinovac buzdolabında saklanabilir”

Baysal, Sinovac aşısının 3 yıl evdeki buzdolabında bile saklanabileceğine vurgu yaptı. Dünya Sağlık Örgütünün kriterlerine göre Biontech aşısının en fazla 4 durağı olması gerektiğini anlatan Baysal, “5’nci durakta aşı çöpe atılır” dedi.

“Derin dondurucular pahalı”

Biontech aşısının saklanacağı buzdolaplarının eksi 80 derece olması ve kuru buzların içinde en az eksi 40’lara varan kutularda taşınması gerektiğini anlatarak, “Dubai’de bile ben buzdolaplarını zor aldırdım. Buzdolapları bir araba fiyatıdır bakımları zor ve pahalıdır” diye konuştu. KKTC Sağlık Bakanlığı’nın bu aşıların muhafazası için ciddi oranda para harcaması gerektiğini vurguladı.

“Virüs mutasyona uğrasa bile sonuç değişmez”

Baysal, inaktif olmayan aşılarda virüsün mutasyona uğraması durumunda sonuç alınamadığını ancak Sinovac aşısının ölü virüs taşımasının avantajlı olduğunu vurguladı.

“Masada bile bekletilebilir”

Baysal, Sinovac aşısının diğer bir avantajının ise kırılmış ve virüs parçalarından oluştuğu için aşı sırasında masada bile durabildiğini ancak inaktif olmayan aşıların uzay üssünü andıran yerlerde olağanüstü koşullarda tutulduğunu aktardı.

“Muhafaza ve nakliye ücretleri ucuz”

Aşıları karşılaştıran Baysal, inaktif aşıların üretim maliyetinin daha yüksek olduğunu ancak muhafaza ve nakliye ücretlerinin ucuz olduğuna dikkat çekti.

İnaktif olmayan DNA ve RNA aşılarının ise imalatının daha ucuz olduğunu ancak muhafaza ve nakliyelerinin zahmetli ve pahalı olduğunu aktardı.

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18/01/2021 12:02