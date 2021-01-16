Bazı bölgeler 4 saat internetsiz
Akdoğan, Vadili, Beyarmudu ve Çayönü santrallarından hizmet alan abonelere bugün ses ve internet hizmetleri kesintili verilecek.
16/01/2021
Lefkoşa- Akdoğan arasında çalışan fiber optik kablosunda yapılacak çalışmadan dolayı Akdoğan, Vadili, Beyarmudu ve Çayönü santrallarından hizmet alan abonelere bugün 09.00-13.00 saatleri arasında ses ve internet hizmetleri kesintili verilecek.
Telekomünikasyon Dairesi Müdürü Eniz Elagöz, konuyla ilgili açıklamasında, olası hizmet aksamalarından dolayı abonelerden özür diledi ve anlayışla karşılamalarını istedi.