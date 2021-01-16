Bazı bölgeler 4 saat internetsiz

Lefkoşa- Akdoğan arasında çalışan fiber optik kablosunda yapılacak çalışmadan dolayı Akdoğan, Vadili, Beyarmudu ve Çayönü santrallarından hizmet alan abonelere bugün 09.00-13.00 saatleri arasında ses ve internet hizmetleri kesintili verilecek.

Telekomünikasyon Dairesi Müdürü Eniz Elagöz, konuyla ilgili açıklamasında, olası hizmet aksamalarından dolayı abonelerden özür diledi ve anlayışla karşılamalarını istedi.

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16/01/2021 11:17