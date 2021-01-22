Bazı bölgeler bir süreliğine elektriksiz kalacak
Bazı bölgelerde yapılacak bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacak.
22/01/2021
HK
Bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak. Girne - Beylerbeyi trafik ışıkları ve civarında, bugün 6 saat boyunca elektrik kesintisi olacak.
Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmasından kaynaklanacak kesinti, 09.00-15.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.
Öte yandan Taşkent, Dikmen Cemsa Evleri, Güngör ve Güngör Taşocakları bölgelerine, bugün 4 saat boyunca elektrik verilemeyeceği bildirildi.
Kıb-Tek’in açıklamasına göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmasından kaynaklanacak kesinti, 10.00 ile 14.00 saatleri arasında olacak.