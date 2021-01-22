Bazı bölgeler bir süreliğine elektriksiz kalacak

Bazı bölgelerde yapılacak bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacak.

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22/01/2021
HK

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Bazı bölgeler bir süreliğine elektriksiz kalacak

Bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak. Girne - Beylerbeyi trafik ışıkları ve civarında, bugün 6 saat boyunca elektrik kesintisi olacak.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmasından kaynaklanacak kesinti, 09.00-15.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Öte yandan Taşkent, Dikmen Cemsa Evleri, Güngör ve Güngör Taşocakları bölgelerine, bugün 4 saat boyunca elektrik verilemeyeceği bildirildi.

Kıb-Tek’in açıklamasına göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmasından kaynaklanacak kesinti, 10.00 ile 14.00 saatleri arasında olacak.

22/01/2021 09:02
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TAGS: elektrik kesintisi KIBTEK
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