Bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak

Alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle bugün, Güzelyurt Festival Alanına, Sağlık Ocağı ve Yuvacık yoluna elektrik verilemeyecek.

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02/02/2022

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Bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak

Alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle bugün, Güzelyurt Festival Alanına, Sağlık Ocağı ve Yuvacık yoluna elektrik verilemeyecek.

Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, kesinti 09.00-12.00 saatleri arasında olacak.

Değirmenlik çemberi ile Değirmenlik 14. Zırhlı Tugayı arasındaki bölgede ve Değirmenlik 14. Zırhlı Tugayı’nda da bugün 6 saatlik elektrik kesintisi yapılacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Değirmenlik çemberi ile Değirmenlik 14. Zırhlı Tugayı arası yol üzerindeki bölgeye ve Değirmenlik 14. Zırhlı Tugayı’na elektrik verilemeyecek. 

 

02/02/2022 08:55
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TAGS: elektrik kesintisi
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