Bazı bölgelerde elektrik kesintisi var!

Ülkenin bazı bölgelerinde yarın elektrik kesintileri yaşanacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumundan yapılan yazılı açıklamaya göre elektrik verilmeyecek bölgeler şöyle:

Geçitkale’de yarın elektrik kesintisi yapılacak

orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın 09.00-14.00 saatleri arasında Kanizi Petrol Bölgesi ve Geçitkale Köy Camisine elektrik verilemeyecek.

Yeşilırmak ve Doğancı’da yarın elektrik kesintisi yapılacak

Yeşilırmak’ta, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle 09:00 - 13:00 saatleri arasında; Yeşilırmak, Yeşilırmak sınır kapısı ve bölgedeki su motorlarına elektrik verilemeyecek.

Doğancı’da ise, alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle, 10:00-15:00 saatleri arasında; Doğancı Kooperatifi ve civarı, Doğancı İlkokulu ve civarı, Laika Tercan Sokak ve Ceylan Sokak’ın elektriği kesik olacak.

Girne’de elektrik kesintisi olacak

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle 09.00 – 14.00 saatleri arasında Karmi (Karaman), Karaman su pompaları, Sivil Havacılık ve Radar Askeri Tesisleri, Edremit’in Batısı (dağ kısmı), Meriç Erülkü Sitesi, GAÜ Erkek Yurdu, Edremit Köy İçi, Karmi Gazino ve Hideaway Club Hotel bölgesi ve Edremit Çemberine elektrik verilemeyecek.

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26/09/2022 18:01