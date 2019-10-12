Bazı bölgelerde internet ve telefon hizmetlerinde kesinti yapılıyor

Ercan Havaalanı bölgesinde bulunan fiber optik kablo üzerinde yapılacak yenileme çalışmasından dolayı bazı yerlerde internet ve telefon hizmetlerinde kesinti yapılıyor.

Telekomünikasyon Dairesi Müdürü Enis Elagöz’ün açıklamasına göre, 08.00-12.00 saatleri arasında aralıklarla kesinti olacak yerler şunlar:

“Ercan Havaalanı, Değirmenlik, Yeniceköy, Balıkesir, Paşaköy, Kırıkkale”

12/10/2019 10:06