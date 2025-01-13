Bazı bölgelerde sis etkili oluyor... Polis uyardı

YAYIN TARİHİ:
ads ads ads
13/01/2025

Bazı bölgelerde sis etkili oluyor... Polis uyardı

Yoğun sis bazı bölgelerde etkili olurken, polis sürücüleri görüş mesafesinin azalması nedeniyle uyardı, trafikte dikkatli seyretmelerini istedi.

Lefkoşa-Girne, Lefkoşa-Gazimağusa ana yolları, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu, Lefkoşa - Güzelyurt ana yolu, Gönyeli Çemberi, Metehan bölgesi ile Lefkoşa şehir içi yollarda oluşan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer azaldığını vurgulayan Polis Basın Subaylığı, bu güzergahları kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri gerektiğini kaydetti.

 

 

YAYIN TARİHİ:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad ad
TAGS: Bazı bölgelerde sis etkili oluyor... Polis uyardı
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.