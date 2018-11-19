Bazı bölgelere 6 saat süreyle elektrik verilemeyecek

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na ait Herakles Trafo Merkezi’nde yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle bugün saat 09.00-15.00 saatleri arasında bazı bölgelere elektrik verilemiyor.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, kesintiden, Haspolat Meslek Lisesi civarı ve Haspolat Sanayi Bölgesi’nin bir bölümü, Ercan Devlet Üretme Çiftliği Bölgesi, Sivil Havacılık Dairesi Radar Binası, Ercan Havaalanı şantiye bölgesi ve Kırklar’ın bir bölümü etkileniyor.