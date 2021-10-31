Bazı bölgelere yarın 4 saat elektrik verilemeyecek

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31/10/2021

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Bazı bölgelere yarın 4 saat elektrik verilemeyecek

Orta gerilim elektrik şebekesinde yarın yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle 09.00 ile 13.00 saatleri arasında İskele bölgesine bağlı yerleşim birimlerine 4 saat süreyle elektrik verilemeyecek.

KIB-TEK’ten verilen bilgiye göre, kesintiden Kurtuluş, Boğaz, Boğaztepe, Petroller, Topcuköy, Yarköy, Ardahan, Mandıralar, Ergazi, Turnalar, Kantara, Kaplıca, Mersinlik, Dokuzevler Bölgesi, İskele Sanayi, Cyprus Garden Bölgesi, BRT, İskele Mandıralar ve İskele’nin bir bölümü, Kalecik, Çayırova, Mehmetçik, Pamuklu, Tuzluca, Büyükkonuk, Yedikonuk, Sazlıköy, Zeybekköy, Kilitkaya ve Safaköy etkilenecek.

 

31/10/2021 13:36
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TAGS: Bazı bölgelere yarın 4 saat elektrik verilemeyecek, haberkibris,
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