Bazı insanların teni neden kötü kokar? ABD'li dermatolog ilginç gerçeği açıkladı

Uzman isim, koltuk altı kokusunun oluşmasına neden olan ABCC11 genindeki değişiklikler nedeniyle, zorlu bir egzersiz ya da uzun bir günün ardından kötü kokma olasılığının oldukça yüksek olduğunu vurguladı.

GG ve AA gibi farklı genetik varyantlara sahip bireylerin ter bezlerinde, kokuya yol açan moleküllerin üretim miktarı farklıdır.

Terleme sırasında vücut, ter bezleri aracılığıyla bazı moleküller salar ve ciltteki bakteriler bunları parçalayarak havada tespit edilebilen güçlü kokulara dönüştürür. GG varyasyonuna sahip kişiler genellikle kötü kokulu bir ter kokusu yayarken, AA varyantına sahip olanlar neredeyse kokusuzdur. Yaklaşık 6 bin 500 kadını inceleyen bir araştırmada, katılımcıların sadece yüzde 2’sinin AA varyantı taşıdığı ortaya çıktı.

Hangi genetik varyantın kimde olduğunu ise atalarımız belirliyor. Avrupa ve Afrika kökenli bireylerin yüzde 70-100'ü, güçlü vücut kokuları ile ilişkilendirilen GG genotipine sahipken; Çin ve Kore kökenli Asya halklarında ise genellikle AA genotipi görülüyor.

Vücut kokusu, genellikle koltuk altı ve genital bölge çevresindeki apokrin ter bezleriyle ilişkilidir. ABCC11 geni, bakterilerle etkileşime girerek kötü kokulara dönüşen moleküllerin üretimini düzenler. Bu moleküller, tek başlarına koku yaratmaz ancak terlemenin etkisiyle apokrin bezlerinden salgılandıklarında bakteriler tarafından parçalanarak kokuya neden olurlar.

Terleme doğal bir süreç olsa da, genetik faktörler koku seviyesini belirler. AA genotipine sahip kişiler, ciltlerindeki bakterilerle etkileşime giren daha az molekül üretir, bu da daha az vücut kokusu anlamına gelir.

Deodorantlar, alkol veya triklosan gibi antibakteriyel maddeler, kötü kokulu moleküllerle mücadele eder ve ciltteki bakteri kolonilerini azaltır. Yapılan bir araştırma, GG genotipine sahip kadınların, AA genotipine sahip kadınlardan 10 kat daha fazla deodorant kullandığını ortaya koymuştur.

2013 yılında İngiltere’de yapılan bir çalışmada, vücut kokusuna neden olan genetik varyanta sahip kişilerin yüzde 5'inin deodorant kullanmadığı, kokusuz olanların ise yüzde 78'inin deodorant kullandığı belirlenmiştir.

Dr. Kornmehl, bazı deodorantların zararlı aerosol gazları yayabileceğini veya alerjik reaksiyonlara yol açabileceğini belirterek, daha sağlıklı alternatifler önerdi. Uzman isim, ''Koltuk altı terlemesi olan hastalarıma, kokuya neden olan bakterileri öldürmek için her gün benzoil peroksit veya Hibiclens ile yıkanmalarını ve yatmadan önce klinik etkili ter önleyici kullanmalarını tavsiye ediyorum'' dedi.