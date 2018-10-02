HABER KIBRIS

Bazı işletmeler boykot edilecek

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02/10/2018

Bazı işletmeler boykot edilecek

Tüketiciler Derneği, ülke genelinde tüm alışveriş merkezlerinde ve marketlerde tüketicilerin de desteği ile denetimlerini sürdürdüğünü bildirdi.

Dernek Başkanı Hasan Yılmaz Işık yaptığı yazılı açıklamada,, tüketicilerden gelen şikâyet ve ihbarları derneğin Ekonomi ve Enerji  Bakanlığının piyasa denetim görevlileri ile değerlendirdiğini kaydetti.

Işık yaptığı yazılı açıklamada, “Türk Lirası’nda yaşanan enflasyon oranı %30 oranlarında olmasına rağmen %100 oranlarını aşan fiyat artışları karşısında mevcut yasal yetkilerine rağmen hükümetin alabileceği hiçbir önlem yoksa bu halka verebileceği en hayırlı hizmet derhal istifa etmektir.” ifadelerini kullandı.

 “Piyasada temel tüketim ürünlerinde çok ciddi fiyat, gramaj, kalite ile “kasa etiket” hileleri ile yaratılan piyasa anarşisinin yaygın olarak devam ettiğini” belirten Işık, tüketicilere yapılan bu vurgun ve fırsatçılığın yasa ve ticari ahlaka uymadığının altını çizdi.

 “Tüketicilere pervasızca yapılan vurguna duyarsız kalan Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile hükümet Derneğimiz şiddetle protesto etmektedir.” diyen Işık, tüketiciyi aldatıcı, yanıltıcı veya onun tecrübe ve bilgi noksanlıklarını istismar edilmesi özel bilgilerine onayı olmadan ulaşılması ve bir reklamın örtülü olarak yapılmasının Tüketicileri Koruma Yasası’nca  yasaklanmış olduğuna  dikkat çekti.

Işık, yasak olmasına rağmen kendisini devlet yerine koyan “Şimdi gümrük indiriminden yararlanmanın tam zamanı!” diyerek tüketiciyi aldatıcı, yanıltıcı ve örtülü reklam ile kişisel bilgilerine de ulaşarak duyuru yapan bazı işletmeleri derneğin “kara liste boykot!” kapsamına  aldığını belirti.

 

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TAGS: Bazı işletmeler boykot edilecek, haber, kıbrıs,
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