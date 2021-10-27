Bazı Kıbrıslı Türk ve Rum Siyasi Parti Başkan ile Temsilcileri Toplantı Yaptı

Bazı Kıbrıslı Türk ve Rum siyasi parti başkan ve temsilcileri Slovakya Büyükelçiliği tarafından organize edilen toplantılar çerçevesinde bir araya geldi. Toplantı ara bölgede yer alan Dayanışma Evi’nde yer aldı.

Ortak açıklamaya göre, toplantıya katılan Rum ve Türk siyasi parti temsilcileri Kıbrıs’ın yeniden birleştirilmesi olasılığına zarar veren son zamanlardaki demeç ve hareketlerden duydukları endişelerini ifade etti.

Siyasi parti temsilcileri mevcut olumsuz siyasi iklimin ve adanın federal demokratik bir çözüm çatısı altında yeniden birleştirilmesine yönelik müzakerelerin yeniden başlatılmasıyla ilgili Kıbrıslı Türk ve Rum liderlerin fikir farklılıklarının oluşturduğu hayal kırıklıklarını da dile getirdi.

Toplantıda Kıbrıs’ın diğer ekolojik olarak hassas bölgeleri gibi Karpaz yarımadasının da sadece çevresel ve kültürel amaçlarla kullanılmaya devam etmesi yönünde fikir birliğine de varıldı.

Kıbrıslı Türk ve Rum Siyasi partilerin bir sonraki buluşması, Covid-19 pandemisinin adadaki durumuna göre, 1 Aralık Çarşamba günü yapılacak.

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27/10/2021 15:49