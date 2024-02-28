Bazı Kıbrıslı Türk ve Rum siyasi parti başkan ve temsilcileri ara bölgede bir araya geldi

Bazı Kıbrıslı Türk ve Rum siyasi parti başkan ve temsilcileri, Slovakya Büyükelçiliği tarafından ara bölgede düzenlenen rutin ortak toplantılar kapsamında bir araya geldi.

Kıbrıs Sosyalist Partisi ev sahipliğinde Ledra Palace Otel’de yer alan toplantıda katılımcılar, “60 yıldır Kıbrıs sorununa neden çözüm bulunamıyor ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Kıbrıslı Türklere yönelik günlük yaşamla ilgili destek paketi 60 yıllık çıkmazın aşılmasına katkı koyar mı?” sorularıyla ilgili görüşlerini ifade etti.

Toplantıya katılan siyasi parti temsilcileri Kıbrıs sorunuyla ilgili uzun süredir devam eden tıkanıklığın nedenlerini sıraladı; bu husustaki fikirlerini ifade etti, yorumlarda bulundu ve bu tıkanıklığı ortadan kaldırmak için öneriler sundu.

Katılımcılar Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından Kıbrıslı Türklere yönelik olarak konan 14 maddelik önerinin bu çıkmazın aşılmasına katkı sağlaması yönündeki umutlarını da dile getirdi.

Bir sonraki toplantı 27 Mart Çarşamba günü Birleşik Demokratlar ev sahipliğinde düzenlenecek.