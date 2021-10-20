Bazı Kıbrıslı Türk ve Rum Siyasi Partiler ‘Ledra Palas - Sınırda Dans’ Sergisinde Biraraya Geldi

Ledra Palas Otel'de buluşan BAZI Kıbrıslı Türk ve Rum siyasi partilerin temsilcileri, bugün Leventis Müzesi'nde bir araya gelerek, “Ledra Palace - Sınırda Dans” adlı sergiyi ziyaret etti.

Slovakya’nın Güney Kıbrıs Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, aynı zamanda Lefkoşa Belediyesi Müşaviri olan Kıbrıs Yeşiller Partisi temsilcisinin söz konusu girişiminin altındaki fikrin, Lefkoşa'daki Slovak Büyükelçiliği tarafından koordine edilen ve birkaç on yıllık geçmişe sahip iki toplumlu toplantılardan sonra, delegelerin, özellikle de yeni neslin temsilcilerinin, bu toplantıların yapıldığı binanın tarihi önemi ve aynı zamanda (1949-1974 yılları boyunca) Kıbrıslıların sosyal, siyasi ve diplomatik yaşamındaki rolü hakkında bilgi sahibi olmayı ilginç bulabilecekleri olduğu kaydedildi.

Resepsiyonun ardından gerçekleşen ziyaretin, hem oteli 1974'ten önce hatırlayanlar hem de o zamanki normal yaşantıyı yeni öğrenenler için oldukça ilgi çekici olduğu belirtildi.

Leventis Müzesindeki toplantıya CTP’den Erhun Şahali, TDP’den Doğa Yalçın ve Sis Asilsoy, EDEK’ten Andreas Panagides, AKEL’den Elias Demetriou ve Yeşiller’den Kiryakos Tsimillis ile Slovak Büyükelçi Jan Skoda ve yardımcısı Vanda Siposova katıldı.

Bu habere tepkiniz:



20/10/2021 15:28