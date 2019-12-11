Bazı Kıbrıslı Türk ve Rum siyasi partilerin temsilcileri 18 Aralık'ta bir araya gelecek

Ledra Palas Otel’de yer alacak ve ev sahipliğini Güney Kıbrıs’tan DİSİ’nin yapacağı toplantı saat 10.30’da başlayacak.

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11/12/2019

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Bazı Kıbrıslı Türk ve Rum siyasi partilerin temsilcileri 18 Aralık'ta bir araya gelecek

Bazı Kıbrıslı Türk ve Rum siyasi partilerin temsilcileri, Slovakya’nın Lefkoşa Büyükelçiliği’nin organizasyonuyla, 18 Aralık Çarşamba günü bir araya gelecek.

Slovakya Büyükelçiliği tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ledra Palas Otel’de yer alacak ve ev sahipliğini Güney Kıbrıs’tan DİSİ’nin yapacağı toplantı saat 10.30’da başlayacak.

 “Kıbrıs’taki siyasi partiler Kıbrıs sorununa kapsamlı bir çözüme ulaşma sürecini destekliyor mu?” konusunun tartışılacağı toplantı sonrasında, saat 12.30’da basına açıklama yapılacak.

11/12/2019 14:50
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