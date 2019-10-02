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Bazı kişilere “İstisnai vatandaşlık” verildi

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02/10/2019

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Bazı kişilere “İstisnai vatandaşlık” verildi

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay alınan kararları açıkladı.

Bakanlar Kurulu’nda rutin kararlar da alındığını dile getiren Özersay, bazı kişilere çeşitli nedenlerle “istisnai vatandaşlık” verildiğini, hangi gerekçelerle vatandaşlıkların verildiğinin şeffaf bir biçimde Resmi Gazete’de yayımlanacağını söyledi.

Özersay, yabancıların taşınmaz mal satın almaları ile ilgili olarak da birtakım kararlar da üretildiğini belirtti. Başbakan başkanlığında tüm Bakanlar Kurulu’nun yarın Lefke’yi ziyaret edeceğini söyleyen Özersay, hükümetin vizyonunu ortaya koyacaklarını ve vatandaşların sorunlarını dinleyeceklerini belirtti.

02/10/2019 21:29

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TAGS: Bazı kişilere “İstisnai vatandaşlık” verildi, haber, kıbrıs, kıbrıs vatandaşlık,
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