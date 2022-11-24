Bazı köylerde elektrik kesintisi var

Çamlıbel, Tepebaşı, Koruçam, Akdeniz, Kayalar ve Sadrazamköy’e bugün 5 saat elektrik verilmeyecek.

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24/11/2022

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Bazı köylerde elektrik kesintisi var

Çamlıbel, Tepebaşı, Koruçam, Akdeniz, Kayalar ve Sadrazamköy’e bugün 5 saat elektrik verilmeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (Kıb-Tek) verilen bilgiye göre, şebekedeki proje ve bakım çalışması nedeniyle yapılacak kesinti, 09.30 ile 14.30 saatleri arasında olacak.

Elektrik belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden vatandaşların her an şebekede enerji varmış gibi davranması istendi.

24/11/2022 09:37
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TAGS: elektrik kesintisi
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