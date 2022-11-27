Bazı Lions Kulüpleri, 1 Aralık Dünya AIDS günü dolayısıyla çarşamba günü sanal söyleşi yapacak

KKTC ve Türkiye'den bazı Lions Kulüpleri, 1 Aralık Dünya AIDS Günü dolayısıyla çarşamba akşamı sosyal farkındalık temalı sanal söyleşi gerçekleştirecek.

Lions Kulüpleri tarafından yapılan açıklamaya göre, Mersin Babil Lions Kulübü, İzmir Pergamon Lions Kulübü ile Yeni Kadıköy Lions Kulübü'nün yer alacağı sanal söyleşi, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Emre Yusuf Vudalı'yı misafir edecek. Dr. Vudalı, HIV ve AIDS üzerine sunum gerçekleştirecek ve soruları cevaplayacak.

Sanal söyleşi, Mağusa Kale, Girne Vatan, Lefkoşa Başkent, İskele Sahil, Mağusa Mesarya, Nicosia New Generation, Mağusa Ravelin, Mağusa Desdemona, Young Professionals Cyprus Virtual, Lefkoşa Kuzey Kıbrıs ve Nicosia Pandora Cyprus Lions Kulüpleri tarafından organize edilecek. Türkiye'de bir sivil toplum örgütü olarak kurulan "Genç Fikirleri Destekleme ve Doğal Yaşamı Koruma Derneği" de söyleşiye destek verecek.

Çarşamba akşamı Kıbrıs saati 19.00, Türkiye saatiyle 20.00’de başlayacak olan sanal söyleşi için ön kayıt şartı bulunmuyor. Katılımcıların toplantı başlangıç saatinden 15 dakika önce girişleri yapmaları gerekiyor.

Zoom toplantı platformu üzerinde gerçekleşecek olan sanal söyleşinin moderatörlüğünü, Young Professionals Cyprus Virtual'dan Fikret Şendil ve Arda Çileker üstlenecek.

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27/11/2022 13:07