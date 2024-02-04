Bazı marketler ekmeği 15 TL'den satmaya devam ediyor

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04/02/2024

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Bazı marketler ekmeği 15 TL'den satmaya devam ediyor

Resmi gazetede belirlenen azami satış fiyatının 12 TL olduğu halde, bazı marketlerin bu kurala uymayarak ekmeği 15 TL'den satmaya devam ettiği ortaya çıktı. Haber Kıbrıs Haber Merkezi'ne ulaşan vatandaşlar, Gönyeli ve Alayköy'deki bazı marketleri ekmeği 15 TL'ye sattığı konusunda şikayetlerini dile getirdi. Vatandaşlar, fiyatların belirlendiği resmi gazetede yer alan kurallara uyulmamasının tüketici haklarına aykırı olduğunu ifade ederek bu duruma dikkat çekti. Konuyla ilgili olarak yetkililerden açıklama beklenirken, tüketicilerin mağduriyet yaşamaması adına denetimlerin artırılması talep ediliyor.

04/02/2024 18:52
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TAGS: Bazı marketler ekmeği 15 TL’den satmaya devam ediyor
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