Bazı Mesarya Köylerinde Elektrik Kesintisi Olacak

Mesarya’da bazı köylere yarın elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle 7 saat süreyle elektrik verilemeyecek.

Elektrik Kurumu’nun açıklamasına göre, 08.00 ile yaklaşık 15.00 saatleri arasındaki kesintiden Sütlüce, Pınarlı, Ulukışla, Aslanköy, Aslanköy Askeri Tesisleri, Gönendere, Tirmen, Tirmen içme suyu pompası ve Ergenekon köyü etkilenecek.

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GÜNEŞKÖY AĞILLAR BÖLGESİNE YARIN 09.00-13.00 ARASINDA ELEKTRİK VERİLEMEYECEK

Ayrıca orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın 09.00 ile yaklaşık 13.00 saatleri arasında Güneşköy ağıllar bölgesi ve bölgedeki tesis ve su motorlarına elektrik verilemeyecek.

Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamada çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisinin belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması istendi.

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31/08/2021 13:08