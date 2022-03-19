Bazı Rus oligarklar, Güney Kıbrıs’taki şirketlerini kapattı

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19/03/2022

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Bazı Rus oligarklar, Güney Kıbrıs’taki şirketlerini kapattı

Aleyhinde yaptırım kararı bulunan ve Güney Kıbrıs’ta şirketleriyle hisseleri bulunan bazı Rus oligarkların, bu şirketlerini kapatarak ve yatırımlarını alarak Güney Kıbrıs’tan ayrıldıkları bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, aralarında Mihail Fridman, Petr Aven, Roman Abramoviç, Süleyman Kerimov ve Andrei Kosogov gibi isimlerin bulunduğu Rus oligarkların, AB’nin kara listesinde bulunduklarını ve tedbirlerini alarak Güney Kıbrıs ile olan bağlantılarını kestiklerini yazdı.

Haberde, bu isimlerle hissedarlık veya yönetim kurulu üyeliği düzeyinde ilişkisi bulunan şirketlerin de, bu ilişkilere son verdiği ifade edildi.

 

19/03/2022 15:47
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TAGS: Bazı Rus oligarklar, Güney Kıbrıs’taki şirketlerini kapattı
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