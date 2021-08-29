Bazı sendikalar, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı

Bazı sendikalar, 30 Ağustos Zafer Bayramını dolayısıyla mesaj yayımladı.

Hür-İş Genel Başkan Vekili ve Kamu-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu açısından anlamlı ve önemli olan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı “tarihin sayfalarında emsali görülmemiş bir zafer” olarak nitelendirdi.

Serdaroğlu’nun mesajında, “Bu zaferle işgal edilen ülke toprakları işgalden kurtulmuş ve Anadolu'nun Türk toprağı olduğu tüm dünyaya gösterilmiştir. Büyük Taaruz ile birlikte kazanılan zafer, Kuzey Kıbrıs Türk halkı için de örnek teşkil ederek Anavatanın desteğiyle bağımsızlığına ve özgürlüğüne kavuşmuştur” ifadelerine yer verildi.

Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) Başkanı Metin Atan da, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajında, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı coşku ve gururla kutladıklarını ifade ederek, şu ifadelerde bulundu:

“Ulusal Kurtuluş Savaşı’nda cephede ve arkasından çağdaşlaşma yolunda verdiği mücadeleler tarihi derslerle doludur. Atatürk’ün Türk Milleti’ne gösterdiği muasır medeniyet hedefinden ayrılmadan, sorunlar karşısında aklın ve bilimin öncülüğünü benimseyerek; cumhuriyetimize ve bağımsızlığımıza sonsuza dek sahip çıkmak hepimizin sorumluluğudur” dedi.

Bu habere tepkiniz:



29/08/2021 17:02