Bazı sendikalar grev ve eylem yapıyor

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) ile Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) ülkenin içinde bulunduğu duruma ve hükümetin politikalarına tepki göstermek üzere bugün 09.00 – 12.00 saatleri arasında grev yapıyor.

Kamu-Sen, Hür-İş Federasyonu ve federasyona bağlı sendikalar Kamu-İş, Memur-Sen, Bay-Sen, Büro-İş, Bel-Sen, BASS, DAÜ-Per-Sen, Din-Gör-Sen üyelerinin katılacağı grev kapsamında sabah saatlerinde sendikalarda toplanılacak.

Grev kapsamında Cumhuriyet Meclisi önüne yürüyüş düzenlenecek ve burada eylem yapılacak