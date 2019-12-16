Bazı sivil toplum örgütleri İngiltere'yi kınadı

İnsan Hakları Derneği ve Milli Dernekler Platformu, IGCSE'de Dünya birinciliğini kazanan Meral Berilsu’nun ödülünü almak için Güney Kıbrıs’a geçişinin engellenmesiyle ilgili olarak İngiltere’yi kınadı.

Sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, saat 11.30’da İngiliz Yüksek Komiserliği önünde toplanıp açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, “Türk öğrencilere ödülleri, Kuzey Kıbrıs’taki İngiliz Konsolosluğunda verilmelidir” denildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:



“IGCSE için KKTC’de de düzenlenen sınavına katılarak Türkçe dalında dünya birincisi olan Meral Berlisu, Kıbrıs Rum Yönetiminin ırkçı yaklaşımı nedeniyle birincilik ödülünü alamadı.

KKTC Devletinin BM kanalıyla yaptığı bütün girişimlere rağmen Rum Yönetimi, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi öğrencisi Meral Berilsu’nun ödül töreni için sınır kapısından Güney’e geçmesine, “kökenini” gerekçe göstererek izin vermedi.

15 yaşındaki bir kız öğrenci, kazandığı dünya birinciliği için düzenlenen ödül törenine katılamadı. Kıbrıs Rum Yönetiminin ırkçı siyasetinin kurbanı oldu, insan hakları ihlal edildi.

Ne yazık ki bu ırkçı siyasete ve insan hakları ihlaline Garantör İngiltere de çanak tutmuş oldu. İngiltere, ortağı olduğu Kıbrıs Cumhuriyeti’nden atılan Kıbrıslı Türklerin kurduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni resmen tanımıyor olmasına rağmen KKTC orta eğitim okullarında bu tür sınavları gerçekleştiriyor. Kimsenin bizi Rumun merhametine bırakma hakkı yoktur.

IGCS sınavını KKTC’deki orta eğitim okullarında düzenlediğine ve başvuru sırasında hiçbir adaya kökenini sormadığına göre, başarının ödüllendirilmesi aşamasında da aynı özeni göstermeliydi. Bir ödül töreni de KKTC’de, en azından İngiliz Konsolosluğunda düzenleyerek 15 yaşındaki başarılı bir genci Kıbrıs Rum Yönetiminin ırkçı siyasetine kurban etmemeliydi.

15 yaşındaki başarılı gencimize yapılan bu büyük haksızlık, yaşatılan bu hayal kırıklığı ve maruz bırakıldığı insan hakları ihlali nedeniyle İngiltere nezdinde CIA ve London Examinnations’ı ve ırkçı Kıbrıs Rum Yönetimini protesto ediyoruz.”

16/12/2019 15:09