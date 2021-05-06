Bazı tedbirler alınmalıdır ama tam kapanma olmamalıdır

Bu Covid-19 salgınında “kapanma”, iş insanları için ne korkutucu bir kelime oldu böyle…

İş çevrelerinin, küçük esnafın, perakendecilerin “kapanma” sözünden ödü patlıyor, çünkü geçmişte her kapanma onlara çok şey kaybettirdi.

Kapanmaların ardından bir daha geri dönemeyenler oldu, dönüp de şimdi can çekişenler var…

Her kapanma iş çevrelerine, esnafa bir daha geri dönüşü olmayan kayıplar yaşattı.

Kimse yeni bir kapanma istemiyor ne kısa süreli ne de uzun süreli…

İki gündür herkes Başbakan Ersan Saner’in önce Türkiye’deki ve Güney Kıbrıs’taki kapanmaları örnek gösterip ardından da ülkemizde sıkı tedbirler alınacağını söylemesine takılmış durumda, bu sözler büyük tedirginliğe neden oldu.

Bizi arayan bazı esnaf, bu sözlerin bile müşterileri etkilediğini, siparişlerini iptal ettiklerini belirtti.

Bir kıyafet mağazası sahibi, müşterilerin “10 gün kapanacaksak, biz kıyafetleri nerede giyeceğiz, almaktan vazgeçtik” dediklerini söyledi.

Bazı müşteriler ise yarınki bakanlar kurulu toplantısı sonucunu beklemeyi tercih ettiğini, ondan sonra alışveriş yapabileceğini söylüyormuş…

Bu yalnızca kıyafet satıcılarının sorunu değil, daha birçok iş kolunda benzer sorunlar yaşanmış son iki günde.

Restoranlardaki rezervasyonlarını iptal edenler olmuş…

Bırakın bayram hazırlıklarının durmasını, anneler günü için bile bakanlar kurulu açıklamalarını bekleyenler varmış…

İş çevreleri çok öfkeli, böyle hassas bir dönemde halkı tedirgin edecek açıklamalar yapılmamasını istiyor, “Halkı korkutuyorlar, iki kuruş harcama yapacak olan da geri çekiliyor” diyorlar.

Evet iş çevreleri, küçük esnaf, perakendeciler bu zor dönemde ancak özel günlerde satış yapabildiklerini, anneler günü ve bayramda azıcık satış yapmayı beklediklerini söylüyor.

Çok satış yapmak, ihya olmak derdinde ya da beklentisinde değiller, bunun olmayacağını biliyorlar “azıcık satış” diyorlar, maksat çark dönsün, maksat dükkan kirasını ve elektriği ödeyebilsinler.

Durum çok kötü, kimse çok kazanamayacağını biliyor, maksat gemi yüzsün ama karar bile alınmadan, yetkililerin kuşku yaratan açıklamaları her şeyi berbat ediyor.

Elbette Covid-19 salgını günlerinde bayram bir tehdit, elbette bayramda insanlar kurallara uymazsa vakalar artabilir, bunlar ihtimaller dahilindedir ama hem halkın ciddi şekilde uyarılması hem de o caydırıcı kuralların uygulanacağının hissettirilmesi gerekir.

Türkiye’yi ve Güney Kıbrıs’ı örnek göstererek, Kuzey Kıbrıs’ı da 10 veya 15 gün tam kapatmak doğru değildir, çünkü oralardaki kötü durum burada yoktur.

Onlar kendi şartlarına göre bunu yapmak zorundadır, zaten başka bir şey yapmaları beklenemez, zaten onlar bayramdan önce kapandı. Bu felaket halleriyle bayramda açık olsalar çok tuhaf olurdu.

Bizde de bazı tedbirler alınabilir ama tam kapanma değil, illa ki Türkiye’de yapıldı diye biz de yapmak zorunda değiliz.

Üstelik Türkiye’de ve Güney Kıbrıs’ta devlet, kapananlara çok olmasa da bir miktar yardım yapıyor, bizde kapanmaların bedeli ödenmiyor, kapatıp insanları kaderiyle baş başa bırakıyorlar.

Hepimiz halen salgından korkuyoruz, halen vakalar ciddi tehdit ama Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi ile Bakanlar Kurulu, ülke şartlarını hem ekonomik hem de sağlık bakımından ele alıp o dengeyi sağlamalıdır.

Bazı tedbirler alınmalıdır ama bu tam kapanma olmamalıdır… Polisin, belediyelerin ve diğer yetkililerin bu süreçte kimsenin gözünün yaşına bakmayacağı, pandemi kurallarının sıkı şekilde denetleneceği ciddi şekilde halka anlatılmalıdır.

Tabii ki topluma da görev düşüyor, eğer bu bayramdan sonra yine tam kapanma istemiyorsak kurallara uymalıyız… İşyerleri de vatandaşların kurallara uyulmasını sağlamalı, vatandaşlar da hem alışveriş yaparken hem eğlenirken hem de yakınlarını bayramlarken kurallara uymalıdır.

Kapanmalar canımızı yakıyor, biz de o yüzden Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi ile Bakanlar Kurulu’na “kapanma kararı almayın” diyoruz. Sakın ola böyle dediğimize bizi pişman etmeyin…

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06/05/2021 20:05