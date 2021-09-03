Bazı Uluslararası Öğrenci Kuruluşları Hükümetten Taleplerde Bulundu

Uluslararası Öğrencilerin Sesi (VOIS Kıbrıs) sivil toplum örgütü ve diğer uluslararası öğrenci kuruluşlarından temsilciler, bugün açıklama yaparak hükümete taleplerini duyurdu.

Öğrencilerin, “hükümetin koronavirüse ilişkin aldığı tedbirler ve bu tedbirlerin değiştirilmesi ve ilgili taraflara iletilmemesi” başta olmak üzere çeşitli problemleri dile getirdiği açıklamaya, Kuir Kıbrıs, Mülteci Hakları Derneği ve Gazimağusa Gençlik Birliği de destek verdi.

Açıklamaya, koronavirüs önlemleri çerçevesinde uluslararası öğrencilerin yaşadıkları mağduriyetleri anlatan pankartlar eşlik etti.

Açıklamada, koyu kırmızı ve gri renkli ülke öğrencilerinin KKTC’de karantina sürecini “merkezi karantina”da geçireceklerinin açıklandığı, ardından bu kararın “ev karantinası” olarak değiştirildiği ancak halen havayollarının merkezi karantina ücreti talep ettiği, sınır dışı edilen öğrencilerin olduğu öne sürüldü. Açıklamada, merkezi karantina ödemesi yapan öğrencilerin parasının iade edilmesi talep edildi.

Açıklamada, öğrencileri etkileyen bu tarz bilgilerin, daha net olarak açıklanması gerektiği ve üniversiteler aracığıyla doğrudan öğrencilere iletilmesi gerektiği de belirtildi.

Açıkamada, yeni dönemde üniversitelerde yüz yüze eğitime başlanması yönünde hükümet kararı alındığı, ancak üniversitelerin bu bilgiyi öğrencilere bu hafta bildirdiği ve bu kadar kısa sürede öğrencilerin plan yapacak zamanı kalmadığı da savunuldu.

Açıklamada, öğrencilerin yüz yüze eğitime ilişkin en büyük endişelerinin eğitim sebebiyle ülkeye zorunlu olarak getirilmelerine rağmen, ileride başka bir dalga olduğunda maddi-manevi zorluklarla karşı karşıya kalmaları olduğu kaydedildi ve “Öğrencilerin seyahat etmeye zorlanmadığı, seçme özgürlüğüne sahip oldukları ve kararlarının sonuçlarına katlanabilecekleri hibrit bir sistemi savunuyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamaya şöyle devam edildi:

“Ülkenin içinden geçtiği güçlü mali zorlukları anlıyor, bunları göz önünde bulundurarak onu geliştirmeye ve güçlendirmeye yardımcı olmak istiyoruz. Tek beklentimiz, uluslararası öğrencilere empati ile bakılması ve özellikle onları etkileyen kararlarda marjinalleştirilmemeleri veya son öncelik olarak görülmemeleridir. Uluslararası öğrencileri çocuklarınız olarak göreceğinizi ve öyle olduklarını hayal edeceğinizi umuyoruz. En kısa zamanda belirttiğimiz konularda hızlı bir çözüm ve ilerleme olmasını temenni ediyoruz. Öğrencilerin sağlığı buna bağlıdır.”

TAK:

Haber: Cemre Peral Yanıker

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03/09/2021 13:43