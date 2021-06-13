Bazı yiyecekleri canımız neden çeker?

Bazen kendimizi durduk yere 'Bir çikolata olsa da yesek', 'Canım patates kızartması çekti' gibi cümleler kurarken bulabiliyoruz. Bu gibi durumlarda vücudumuz aslında bazı şeylerin eksikliğini kapatmak istiyor. Canımızın bazı yiyecekleri çekmesi, özellikle diyet yaparken bizi zora sokuyor. Peki canımız hangi yiyecekleri, neden çekiyor?

1- KIZARTMALAR

Eğer çok fazla omega yağ asitleri içerek gıdalar tüketmiyorsanız, vücudunuz sağlıksız kızartmaları yemek isteyebilir.

2- TATLI

Aşırı tatlı yeme isteği, magnezyum, çinko ve krom eksikliğinin bir göstergesi olabilir.

3- ÇİKOLATA

Kadınların menstural döngülerinde canları çikolata gibi tatlı şeyler çekebilir. Ancak bunun yanı sıra aşırı çikolata yeme isteği, magnezyum eksikliğinin de bir göstergesi olabilir.

4- YUMURTA

Aşırı yumurta yeme isteği, saç ve tırnak sağlığında önemli bir yeri bulunan biotin eksikliğinin göstergesi olabilir.

5- PEYNİR

Eğer diyetinizde yeterince yağ yoksa canınız peynir çekebilir. Bunun yanı sıra kalsiyum eksikliği de peynir yeme isteğinizi uyandırabilir.

6- ALKOL

Aşırı alkol tüketme isteği, potasyum, kalsiyum ve gultamin eksikliğinin göstergesi olabilir. Her şekilde alkolün zararlı bir madde olduğunu unutmamanız gerekir.

7- ASİTLİ İÇECEKLER

Asitli içecekler tüketme isteği, vücudunuzda kalsiyum eksikliği olduğunun bir belirtisi olabilir.

8- ET

Aşırı kırmızı et tüketme isteği, B12 ve demir eksikliğinin göstergesi olabilir.

9- ÇAY VEYA KAHVE

Sodyum, demir ve fosfor eksikliğinin belirtisi aşırı çay ve kahve tüketme isteği olabilir.

10- MEYVE-SEBZE

Canınız sürekli meyve ve sebze çekiyorsa, C vitamini eksikliği yaşıyor olabilirsiniz.

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13/06/2021 11:44