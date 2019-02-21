Bazı yollar trafiğe kapatılacak

Lefkoşa Türk Belediyesi, cumartesi ve pazar günü Mehmet Akif Caddesi’nin Mürvet İlhan Sokak ile Gültekin Şengör Sokakları arasında kalan kısmının alt yapı çalışmalarından dolayı trafiğe kapatılacağını duyurdu.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, 23 Şubat Cumartesi ve 24 Şubat Pazar günleri Köşklüçiftlik bölgesi Mehmet Akif Caddesi’nde elektrik ve yağmur suyu borusu döşeme çalışması yapılacak.

Açıklamada, çalışmalar süresince, araç sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri istendi.