Bazı yollarda düşey işaretleme trafik levha çalışmaları yapılacak

Karayolları Dairesi, bazı yollarda düşey işaretleme trafik levha çalışmaları yapılacağını duyurdu.

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19/03/2025

Bazı yollarda düşey işaretleme trafik levha çalışmaları yapılacak

Karayolları Dairesi, bazı yollarda düşey işaretleme trafik levha çalışmaları yapılacağını duyurdu.

Açıklamaya göre; bugün Tepebaşı-Akdeniz yolunda, bugünden 23 Mart Pazar’a kadar Gemikonağı-Günebakan yolunda ve 23 Mart Pazar’dan 26 Mart Çarşamba’ya kadar ise Çamlıbel-Koruçam-Sadrazamköy yollarında düşey işaretleme trafik levha çalışmaları yapılacak.

Açıklamada, bu güzergahları kullanacak sürücülerin dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

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TAGS: haber, kıbrıs
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