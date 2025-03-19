Bazı yollarda düşey işaretleme trafik levha çalışmaları yapılacak

Karayolları Dairesi, bazı yollarda düşey işaretleme trafik levha çalışmaları yapılacağını duyurdu.

Açıklamaya göre; bugün Tepebaşı-Akdeniz yolunda, bugünden 23 Mart Pazar’a kadar Gemikonağı-Günebakan yolunda ve 23 Mart Pazar’dan 26 Mart Çarşamba’ya kadar ise Çamlıbel-Koruçam-Sadrazamköy yollarında düşey işaretleme trafik levha çalışmaları yapılacak.

Açıklamada, bu güzergahları kullanacak sürücülerin dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.