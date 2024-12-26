Bazı yollarda işaretleme ve trafik levha çalışması yapılacak

 Karayolları Dairesi, 10 Ocak 2025’e kadar bazı yollarda işaretleme ve levha çalışması yapılacağını duyurdu.

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26/12/2024

Bazı yollarda işaretleme ve trafik levha çalışması yapılacak

 Karayolları Dairesi, 10 Ocak 2025’e kadar bazı yollarda işaretleme ve levha çalışması yapılacağını duyurdu.

Daireden yapılan duyuruya göre, Ercan Havalimanı Kavşağı-Geçitkale-İskele Yolunda 26-29 Aralık, Ercan Havalimanı-Gaziköy-Paşaköy-Vadili-Akdoğan-Dörtyol Yolunda 30 Aralık 2024- 10 Ocak 2025, Paşaköy-Dilekkaya-Erdemli-Yiğitler Yolunda da 30 Aralık – 10 Ocak 2025 arasında düşey işaretleme trafik levha çalışmaları yapılacak. 

Duyuruda, sürücülerin trafik işaretlerine dikkat etmesi uyarısı da yapıldı. 

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TAGS: haber, kıbrıs
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