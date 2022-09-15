"Bazı yollarımızda aydınlatma direği var ancak yanmıyor”

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15/09/2022

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"Bazı yollarımızda aydınlatma direği var ancak yanmıyor”

Güneşin batmasıyla zifiri karanlıkta olan, bozuk ve çukurlarla dolu yollarımızda seyretmek adeta marifet gerektiriyor.

Yollarımızın bazılarında aydınlatma lambaları bulunmasına rağmen kimi zaman yanıyor, kimi zaman ise yanmıyor.

Karanlıkla birleşen sürücü dikkatsizliği “ölümlü kaza” gibi geri dönüşü olmayan sonuçlara neden olabiliyor.

Sürücüler, “karanlık yollarda adeta ölüme sürüyoruz. Bazı yollarımızda aydınlatma direği var ancak yanmıyor” diyerek tepkilerini dile getirdi.

15/09/2022 23:05
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TAGS: "Bazı yollarımızda aydınlatma direği var ancak yanmıyor”
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