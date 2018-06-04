Guatemala'da felaket sürüyor! Milyonları etkiledi, tamamı kül oldu!

Başkent Guatemala City'nin 40 kilometre güneybatısındaki yanardağdan havaya, kaya, kara duman ve kül püskürüyor.

Ulusal Felaket Yönetim Kurumu bir lav nehrinin El Rodeo köyünü vurduğunu evleri yok edip, içindeki insanları yaktığını belirtti. Guatemala City'deki La Aurora Havalaanı kül yağmuru nedeniyle kapatıldı.

Cumhurbaşkanı Jimmy Morales ulusal acil durum planının uygulandığını belirtti.

Associated Press (AP) haber ajansına konuşan Hilda Lopez, yanardağı heme kıyısındaki San Miguel Los Lotes bölgesinde yaşadığını ve annesi ve kardeşinin nerede olduğunu hâlâ bulamadığını söyledi.

Lopez, insanların lavların geldiğini söylemeleri üzerine ilk etapta inanmadıklarını daha sonra bölgede büyük bir panik yaşandığını aktardı.

Morales "En az üç bölgede yıkım olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Uzmanlara göre, yanardağdaki patlama 1974'ten bu yanaki en büyüğü. Acil durum yetkilisi Sergio Cabanas, bir lav nehrinin yön değiştirip El Rodeo bölgesine doğru ilerlediğini belirtti. Cabanas "Bir lav nehri kıyılarını aşıp El Rodeo köyünü etkiledi. Yaralananlar, yananlar, ölenler var. Maalesef El Rodeo lav altında kaldı ve lav nedeniyle La Libertad köyüne de ulaşamadık, orada da ölenler olabilir" diye konuştu.

Cabanas daha sonra, ölenler arasında yardım görevlilerinin ve birkaç çocuğun da bulunduğunu aktardı.

Gutemala medyasının yayımladığı videlorda bir lav akıntısının üzerindeki cesetler ve külle kaplı insanlara yardım etmeye çalışan görevliler görülüyor.