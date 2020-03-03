Rusya ilk kez UEFA Süper Kupası finaline ev sahipliği yapacak

UEFA’dan yapılan açıklamaya göre, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da toplanan icra kurulu, 2022 Avrupa finali ve 2023 Süper Kupa'nın oynanacağı yerleri belirledi.

Buna göre 2022 Avrupa Ligi finalinin Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da düzenlenmesine karar verildi.

Ayrıca 2022 Süper Kupa'nın Finlandiya'nın başkentindeki Helsinki Olimpiyat Stadı'nda, 2023 Süper Kupa'nın ise Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nin başkenti Kazan’da, Kazan Arena stadyumunda oynanacağı kararlaştırıldı.

İşte 2022 ve 2023’te finallere ev sahipliği yapacak statlar:

UEFA Avrupa Ligi 2022: Puskas Arena (Budapeşte-Macaristan)

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 2022: Juventus Stadyumu (Torino-İtalya)

UEFA Süper Kupa 2022: Helsinki Olimpiyat Stadyumu (Helsinki-Finlandiya)

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 2023: PSV Stadyumu (Eindhoven-Hollanda)

UEFA Süper Kupa 2023: Kazan Arena (Kazan-Rusya)

Açılışı 2013’te yapılan Kazan Arena stadyumu 45 bin 379 kişilik kapasiteye sahip. Kazan Arena, 2013’te Dünya Üniversiteler Yaz Spor Oyunları’na, 2015 Dünya Su Sporları Şampiyonası'nın açılış ve kapanışlarına, ayrıca 2017’de FIFA Konfederasyonlar Kupası ve 2018 FIFA Dünya Kupası maçlarına ev sahipliği yaptı.

03/03/2020 11:02