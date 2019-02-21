HABER KIBRIS

TSK’dan nefes kesen tatbikat

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) en büyük kış tatbikatı Kars'ta devam ediyor.

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21/02/2019

TSK’dan nefes kesen tatbikat

Kış-2019 Tatbikatı, 9. Kolordu Komutanlığı sevk ve idaresinde, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından, Kars'ta Şehit İstihkam Astsubay Kıdemli Üst Çavuş İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanı'nda icra ediliyor. İlk defa uluslararası katılımla gerçekleşen tatbikata 15 ülke katılıyor.

Tatbikat ile birleşik ve müşterek harekatın icrası konusunda iş birliği ve koordinasyonu sağlamak, birliklerin derin kar ve şiddetli soğuklarda atış dahil muharebe imkan ve kabiliyetlerini deneme amaçlanıyor.

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TAGS: TSK’dan, nefes, kesen, tatbikat, HABER, KIBRIS,
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