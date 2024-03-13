BBC skandalı ortaya çıkardı!

İngiliz BBC’nin haberine göre Gazze’nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi’ne burada Hamas militanlarının saklandığı gerekçesiyle 15 Şubat’ta baskın düzenleyen İsrail ordusu, operasyonda bir dizi sağlık çalışanını gözaltına alırken, bu kişilere günlerce yarı çıplak vaziyette işkence etti. BBC’ye konuşan Filistinli sağlıkçılar, günlerce gözaltına alınıp aşağılandıklarını, dövüldüklerini, soğuk suyla ıslatıldıklarını ve saatlerce rahatsız şekilde diz çöker vaziyette bekletildiklerini söylüyor.

DOĞUMHANEDE İŞKENCE

“Kafasını kıpırdatan ya da herhangi bir hareket yapan kim varsa vurdular” diyen hastanenin başhekimi Atıf Al-Hout, baskın sırasında gözaltına alınanların “utanç verici bir pozisyonda iki saat bekletildiğini” aktarıyor. Hastanede görevli bir başka doktor Ahmed Abu Sabha ise bir hafta boyunca gözaltında tutulduğunu ve İsrail askerlerinin elini kırdığını anlatıyor. Birçok sağlık çalışanı doğumhanenin İsrail askerleri tarafından sorgu merkezine dönüştürüldüğünü kaydederken, sağlık çalışanlarının burada dövüldüğünü aktarıyor.

İDAM SEHPASI GİBİYDİ

Abu Sabha, burada yaşadıklarını şu ifadelerle anlatıyor: “Beni bir sandalyeye götürdüler, idam sehpası gibiydi. İp sesleri duydum ve idam edileceğimi düşündüm. Ardından bir cam kırdılar ve bacağımı kestiler. Kanlar içinde bıraktılar.” Sağlık çalışanları hastane binasındaki işkencenin ardından giysileri olmadan bir tutuklama merkezine transfer edildiklerini söylüyor. İsrail ordusu iddiaları reddediyor.

HASTALARI BAĞLADILAR

Sağlık çalışanları, 4 hastanın öldüğü baskın sırasında bazı hastaların da İsrail askerleri tarafından gözaltına alındığını belirtiyor. 49 sağlık çalışanının gözaltına alındığı belirtilirken, bazı sağlık çalışanlarının aileleri yakınlarının hâlâ kayıp olduğunu söylüyor. Uluslararası Kızılhaç Komitesi de Nasır Hastanesi’nde olan ve ulaşılamayan birçok kişiyle ilgili telefonlar aldıklarını kaydetti. Baskın sırasında 200 hastanın tedavi gördüğü Nasır Hastanesi’nde İsrail operasyonu sonrası hastaların bakımının imkânsız hale geldiğini belirten sağlıkçılar operasyonu takip eden günlerde hastanedeki koşullar nedeniyle 13 hastanın öldüğünü kaydediyor.

BM: İSRAİL TIBBİ MALZEMELERİ GAZZE’YE SOKMUYOR

Birleşmiş Milletler’in Filistin yardım ajansı (UNRWA) Genel Sekreteri Philippe Lazzarini, İsrail’in Gazze’ye yönelik insani yardımlara ek kısıtlamalar getirdiğini bildirdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Lazzarini, Gazze’ye gidecek yardım yüklü bir kamyonun, çocukların sağlık çantalarında kullanılan makasları içerdiği için geri çevrildiğin bildirdi. “Tıbbi makaslar, İsrailli yetkililerin ikili kullanım olarak sınıflandırdığı uzun yasaklı ürünler listesine eklendi” ifadelerini kullanan Lazzarini, anestetikler, güneş ışığı cihazı, oksijen tüpleri, solunum cihazı, su temizleme tabletleri, kanser ilaçları ve doğum kitleri gibi hayat kurtarıcı malzemelerin de bu listeye alındığını aktardı.