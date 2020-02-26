Meral Akıncı, ‘Sıradışı’ sergisini gezdi

Lefkoşa’da Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde bulunan yeni Siemens binasının birinci katında yer alan sergiyi gezen Meral Akıncı, yaşam enerjisi ile yaratıcılığını atık malzemelerle buluşturması sonucu dekoratif ve sanatsal eserler ortaya çıkaran Sema Akbel’i kutlayarak, “Sıradışı” adı altında sergilenen eserlerin görülmeye değer olduğunu söyledi.

Geri dönüşüm materyalleri kullanılarak hazırlanan sergide sergilenen sanat eserlerinin, çevre farkındalığıyla ilgili önemli bir mesajı verdiğini dile getiren Meral Akıncı, sanatçıyı ekolojik duyarlılığı nedeniyle kutladı. Sanatçıların toplumun aydın yüzü olduklarını, sanatın aynı zamanda gayri resmi bir eğitim aracı olduğunun altını çizen Meral Akıncı, sanatçıların çevre konusundaki böylesi tavırlarının toplumsal manada bir çarpan etkisi yaratacağına ve toplumsal çevre farkındalığının bu tarz sergilerle daha da artacağına inanç belirtti.

Sergilenen eserlerin çevre farkındalığı adına eğitici birer unsur olduklarının altını çizen Meral Akıncı, sanatçıya bundan sonraki sanat yaşamında başarı dileklerinde bulundu.

Sema Akbel de Meral Akıncı’nın sergiyi ziyaretinden büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı’nın eşi Meral Akıncı’ya, sergiyi ziyaretinde, Cumhurbaşkanlığı Daire Müdürü Gülden İlkman eşlik etti.

(BRT/MAIL)

26/02/2020 11:38