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Cumhurbaşkanı Akıncı, "Group Prime Four" Üyesi Fotoğraf Sanatçılarını Kabul Etti

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04/09/2019

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Cumhurbaşkanı Akıncı, "Group Prime Four" Üyesi Fotoğraf Sanatçılarını Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Group Prime Four üyesi fotoğraf sanatçıları Mustafa Müezzinoğlu, Yıltan Taşçı ve Mustafa Evirgen’i kabul ederek görüştü. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, saat 10.00’da gerçekleşen kabulde, grup üyeleri, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya 6 yıllık çalışma sonucunda hazırladıkları “Kıbrıs’ın Son Gurbetleri” isimli fotoğraf kitabını sundu.  Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, fotoğraf sanatçıları Mustafa Müezzinoğlu, Yıltan Taşçı ve Mustafa Evirgen’e sanat çalışmalarında başarılar diledi. 

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TAGS: fotoğraf, akıncı, kabul
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