BBC’den KKTC’yi Kötüleyen Haber: Borç ve fuhuş batağı

Britanya Yayın Kuruluşu (BBC) Kuzey Kıbrıs'ı ve Kuzey Kıbrıs'taki üniversiteleri kötüleyen bir haber yaptı.

Ivana Davidovic imzasıyla yayınlanan haberde Kuzey Kıbrıs'taki yabancı uyruklu öğrencilerin borç ve fuhuş batağına saplandığı iddia ediliyor.

Zimbabveli bir din adamı ve Nijeryalı bir öğrencinin sözlerinin aktarıldığı haberde "birçok öğrencinin borç veren kişi ve kurumların tuzağına düştüğü, birçok kadın öğrenci borçlarını "seks ile ödemeye" zorlandıkları" iddia ediliyor.

BBC'de yer alan haberin bir kısmı şöyle:

Kuzey Kıbrıs'ta kendisini zor koşullarda bulan çok sayıda Afrikalı ve Asyalı var.

İsmini vermek istemeyen Zimbabveli bir din adamı, birçok öğrencinin borç veren kişi ve kurumların tuzağına düştüğünü söylüyor. Ödeme vakti geldiğinde ise "işler çirkinleşebiliyor… ve polis müdahale edemeyeceğini söylüyor".

Birçok kadın öğrenci borçlarını "seks ile ödemeye" zorlandıklarını anlatmış ona. Bir evde aylarca zorla tutulup fuhuşa zorlanan bir kadını kurtardığını söylüyor.

"Tehditler, sözlü taciz, bağrışmalar söz konusuydu. Benim kaçacağımı sandılar ama sağlam durup içeri girdim ve kızı çıkardım" diyor.

Söz konusu kişinin hala adada olduğunu ve o tarz yaşama "alıştığını" anlatıyor.

Haberin Tamamı için: https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-47225728