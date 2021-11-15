BBVA'nın alım kararı borsaya tavan yaptırdı, dolar 10 TL'nin altına düştü

Garanti Bankası’nın İspanyol sahibi BBVA’nin 2.1 milyon hissesi için gönüllü pay alım teklifi yapacağını açıklaması Borsa İstanbul’da ralliye neden oldu. Dolar da BBVA’nın açıklamasıyla düştü.

BBVA’nın yüzde 50,1 hisse için 2.2 milyar Euro’luk kaynak ayırdığını açıklaması sonrası, bankacılık hisseleri ralli yaparken, BIST 100’de yükseliş ivme kazandı.

Borsa İstanbul BİST 100 endeksi güne yüzde 2,07, bankacılık endeksi ise yüzde 7,8 yükselişle başladı. Bu 21 Ocak’tan bu yana en yüksek seviyeyi gösteriyor. Garanti BBVA hisseleri ise tavan yaptı.

Sabah 10.05 liraya kadar çıkan dolar/TL BBVA’nın açıklaması sonrası 9.95 liraya kadar geriledi. Dolar öğleden sonra yönünü yeniden yukarıya çevirdi ve 10 TL’yi tekrar geçti.

Konuya yakın kaynakların Dünya’ya verdiği bilgilere göre banka son Garanti hissesi alımı yaptığında hisse fiyatı 2.2 dolar civarındaydı ve bugün 1.2 dolar seviyesinde. Öncelikle kaynaklar BBVA’nın fiyatı ucuz bulduğunu vurguladı ve bir potansiyel içerdiğini düşündüğüne de dikkat çekti. Ayrıca kaynaklar hisse alım hamlelerinin Meksika’daki yerel banka için de gerçekleştirdiğini belirtti. BBVA’nın ilk satın alımında Garanti’ye 9.1 milyar Euro verdiğini ve 1 milyar Euro civarında temettü aldıklarını ve satın almanın maliyetinin 8 milyar Euro civarında olduğunu kaydeden kaynaklar şu an yüzde 50,1’e 2.2 milyar Euro ile sahip olabileceğine de dikkat çekti.

Kaynaklar, BBVA’nın şu anda yüzde 49,9’una sahip olduğunu hatırlatarak bunun azınlık hisse olarak göründüğünü ve banka bilançosunda konsolide olarak yer almadığını dile getirerek, gönüllü pay alımı sonrasında tüm paylara sahip olamasa da BBVA’nın çoğunluk hissedarı haline geleceğini kaydetti. Bu durum bilançolarda konsolidasyonu ve optimizasyonu sağlayacak. BBVA, değerli ve karlı bir varlığını bilançoda çok daha verimli olarak yer verebilecek.

Peki yatırımcı ne yapabilir? Açılışta BBVA’nın yüzde 15 primli olarak belirlediği fiyatın yüzde 10’u yakalandı. Yüzde 5 yükseliş kaldı ve analistler yatırımcıların çok hızlı bir şekilde Garanti paylarını ellerinden çıkaracağını düşünmüyor.

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) CEO’su Onur Genç Türkiye’nin uzun dönemli potansiyeline inanmaya devam ettiklerini söyleyerek “Türkiye hakkındaki temel soru döviz piyasalarındaki riskten korunmak olmaya devam edecek süreç içerisinde bu konuda olası ayarlamalar yapılabilir” dedi. Genç, “Sermaye tahsisindeki disiplin, bu işlemin de gösterdiği gibi, tüm yatırım kararlarımızın rehberidir. ABD’deki iştirakimizin satışı, diğer konuların yanı sıra, ana pazarlarımıza fazla sermayeyi yatırmak için bize stratejik bir seçenek sunuyor” diye konuştu.

BBVA Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Torres de “BBVA’nın Garanti’den mevcut hisse alım kararına dair Türkiye piyasalarındaki riskler zaten fiyatlanmıştı. Bu işlem, Türkiye’deki franchise’ımıza yatırım yapmak ve hissedarlarımız için değer yaratmak için büyük bir fırsatı temsil ediyor. Garanti BBVA azınlık hissedarları için fiyat çok cazip” ifadelerine yer verdi.

"11 yıldır Garanti’nin dayanıklılığını gözlemledik"

BBVA, gönüllü pay alım teklifi sonrası yaptığı yatırımcı sunumunda ise bankanın TL kredilerde özel bankalar arasında yüzde 20 payla birinci olduğunu, mevduatta ise yüzde 19 payla yine ilk sırada yer aldığını açıkladı. Sunumda, işlemin hissedarları için önemli bir değer yaratacağını, sermaye verimsizliklerini kaldıracağını ve BBVA’nın çekirdek pazarlarda büyüme stratejisiyle de uyumlu olduğuna dikkat çekildi. Sunumda, Türkiye’nin kısa vadeli dalgalanmalar yaşasa da güçlü temellere ve uzun vadeli potansiyele sahip bir ülke olduğu kaydedilerek “Garanti BBVA ülkenin en iyi bankasıdır. Tüm kilit noktalarda emsallerinden daha iyi performans gösterir. 11 yıldır BBVA Grubu’nun bir parçası olan Garanti’nin bu dönem boyunca karmaşık ortamlarda bile finansal dayanaklılığını gözlemledik. Risk yönetimi çerçevemiz zaten tam olarak entegre edilmiş durumda. BBVA’nın teklifi mevcut hissedarlara düşük fiyata karşı çekici bir primle satış yapma fırsatı sunuyor” denildi.

Garanti’den ilk hisseyi 2011’de aldı

BBVA, 2011 yılında General Electric’in küresel krizin etkisiyle ABD ve Avrupa’da finans sektöründen çıkma kararı vermesiyle birlikte Garanti’ye ilk yatırımını 2011 yılında Doğuş ve General Electric’in yüzde 25,01 oranındaki paylarını satın alarak gerçekleştirmişti. 2015 yılında Garanti BBVA’nın çoğunluk pay sahibi olan BBVA, Doğuş’tan aldığı ek paylar ile bankanın kontrolünü alarak pay sahipliği oranını yüzde 39,9’a, ardından 2017 yılında da BBVA, yüzde 49,85’e çıkardı.

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15/11/2021 15:30