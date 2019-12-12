İngiltere'de erken genel seçim: Muhafazakarlar önde

Yaklaşık 100 yıldır ilk kez aralık ayında gerçekleştirilen genel seçimler, beş yıldan kısa bir süreçte yapılan üçüncü parlamento seçimleri olacak. Önceki seçimler 2015 ve 2017 yıllarında yapılmıştı.

Normal şartlarda Britanya’da milletvekili genel seçimleri dört yılda bir yapılıyor. Fakat ekim ayında milletvekilleri, Brexit sürecinde aşılamayan tıkanma üzerine erken seçim kararı aldı.

İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda’da 650 seçim bölgesinde kurulan sandıklarda oy kullanma işleme yerel saatle 07:00’da (TSİ 10:00) başlayacak.

Oy kullanma işlemi 22:00’da (TSİ 01:00) sona erecek ve hemen sayım sürecine geçilecek. Sonuçların cuma sabah saatlerinde kesinleşmesi bekleniyor.

Britanyalılar Parlamento’nun alt kanadı olan Avam Kamarası için toplam 650 milletvekili seçecek. Her seçim bölgesinde en çok oyu alan aday, Parlamento’ya girecek.

Anketlerde Boris Johnson önde

Britanya’nın kaderini belirleyecek seçim öncesi birçok kamuoyu anketi yapıldı. Anketlerin tümünde Boris Johnson liderliğindeki Muhafazakâr Parti, Jeremy Corbyn başkanlığındaki İşçi Partisi’nin önünde görünüyor.

Daily Telegraph gazetesi için anket yapan Savanta ComRes adlı kamuoyu araştırma şirketi, Muhafazakâr Parti’yi yüzde 41, İşçi Partisi’ni ise yüzde 36 olarak bandından gösteriyor.

YouGov’un anketine göre ise Muhafazakâr Parti’nin oy oranını yüzde 43, İşçi Partisi’nin oy oranını ise yüzde 34 olarak öngörüyor.

YouGov kamuoyu araştırma şirketinin oy oranları ve milletvekili sayısı tahminleri şöyle:

Muhafazakâr Parti yüzde 43 ile 339 sandalye. İşçi Partisi yüzde 34 ile 231 sandalye. Liberal Demokrat Parti yüzde 12 ile 15 sandalye. İskoça Ulusal Partisi (SNP) yüzde 3 ile 41 sandalye. Yeşil Parti yüzde 3 oy ile 1 sandalye. Galler partisi Plaid Cymru yüzde 1 oy ile 4 sandalye.

Anketlerdeki yanılma payı göz önüne alındığında Boris Johnson’ın Parlamento çoğunluğunu kazanamaması ve İşçi Partisi’nin azınlık hükümeti kurması ihtimal dahilinde…

Liderlerin hedefi

Boris Johnson’ın erken seçimle en büyük hedefi Parlamento çoğunluğunu kazanarak 31 Ocak’ta İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılmasını (Brexit) sağlamak..

İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn ise AB ile Brexit sürecine altı ay içinde son vermeyi hedefliyor. Corbyn’in takvimi ise şöyle: İlk üç ayda AB ile 'Yumuşak Brexit' öngören bir anlaşma, altı ay içerisinde ise bu anlaşmanın halka sorulması. İkinci referandumdan 'Hayır' sonucu çıkarsa da İngiltere AB üyesi olmayı sürdürecek.

12/12/2019 09:33