Üniversiteler Arama Kurtarma Oyunları 2019 tamamlandı

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı koordinesinde Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi ile iş birliğinde Konsey’e üye üniversite AKUT öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşen Üniversiteler Arama Kurtarma Oyunları 2019 (USAR Games 2019) dün akşam Gazimağusa’da Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’ndaki ödül töreni ve kapanış kokteyli ile tamamlandı.

25 Nisan’da başlayan ve KKTC’den 12, Türkiye’den 3, Pakistan ve Kazakistan’dan da birer olmak üzere 17 üniversite ekibinin katılımıyla gerçekleşen oyunlarda birinciliği Pakistan’dan Lahor Üniversitesi, ikinciliği Girne Amerikan Üniversitesi, üçüncülüğü de Akdeniz Karpaz Üniversitesi elde etti.

Dereceye giren üniversitelere kupaları ve madalyaları Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ve UBP Milletvekili Dursun Oğuz tarafından verildi.

Gecede ayrıca parkurlarda en iyi dereceyi elde eden ekiplere ve görev alan hakemlere de başarı ve teşekkür belgeleri verildi.

Ödül töreninde Karadeniz Kültür Derneği Kuzeyin Yıldızları Folklor Ekibi de gösteri sundu.

AKINCI

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ödül töreninde yaptığı konuşmada, Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi ile Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığının ortaklaşa düzenlediği yarışmanın çok güzel bir organizasyon olduğunu ayrıca düzen ve tertip bulunduğunu belirterek her iki kuruluşu da kutladı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, oyunlara 17 üniversiteden katılan öğrencilerin hem ciddi bir eğitim süreci yaşadıklarını hem de kamp ortamında yeni dostluklar edindiklerini, çok değerli bir deneyim kazandıklarını ifade etti.

Akıncı arama kurtarma faaliyetlerinin bazen iş başa düştüğü zaman anımsanan ama gerçekte felaketlerin kapıyı ne zaman çalacağının bilinmediği ortamlarda her zaman gerekli olan bir hazırlık ihtiyacı olduğunu söyledi.

Akıncı, bu faaliyetlerin yabana atılmaması gereken üzerinde devletlerin ciddiyetle durması gereken ve hazırlıklarının mutlaka yapılması gereken konular olduğunu vurguladı.

Akıncı, KKTC’nin boyutları küçük bir ülke olduğunu, ancak felaketlerin de ülke ölçeğinde olması gerekmediğini, bazen küçüklüğü aşan büyük felaketlerle de karşılaşıldığını kaydetti.

Kıbrıs’ın tarihinde depremler olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Akıncı, 1953 Baf depreminin hep hatırlandığını, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanlığı döneminde imar planı çalışmaları sırasında Kıbrıs’ta aşağı yukarı her 50 yılda bir ciddi deprem olduğu saptaması yapıldığının altını çizdi.

Akıncı, Lefkoşa’nın ikinci, Gazimağusa, Limasol ve Baf’ın Kıbrıs ölçeğinde birinci deprem kuşağında yer aldığını kaydetti.

Ülkede geçmişte sel felaketlerinden pek yaşanamayan can kayıplarının geçmiş aylarda sel felaketinde yaşandığını ve “4 fidanın” acı bir şekilde kaybedildiğini söyleyen Akıncı, “Bu acı anımsatmaları niçin yapıyorum. Çünkü keşke sözcüğünü etmemek için. Keşke sözcüğünün yerine iyi ki sözcüklerini koymamızın ne kadar önemli olduğunun altını çizmek için söylüyorum. Keşke şu olmasaydı, keşke bu olmasaydı; bizim gibi toplumlarda sıkça kullandığımız sözcüklerdir. Onun yerine iyi ki bu hazırlığı yaptık, iyi ki bu önlemi, tedbiri aldık, iyi ki hep bu kötü durumların olabileceğini düşünerek kendimizi buna hazırladık deyişimizin bir parçasıdır bütün bu yapılanlar” dedi.

Oyunlara katılan arama kurtarma ekiplerinin çok değerli bir iş yaptıklarını vurgulayan Akıncı şöyle devam etti:

“Düşünebilir misiniz? bir arabanın içine sıkışmış ve kurtarılmayı bekleyen, ya da bir yıkıntının altında nefes alıp verirken kurtarılmayı bekleyen bir insana uzanacak olan yardım elinin ne kadar önemli olduğunu, ne kadar anlamlı olduğunu düşünebilir misiniz? Ve bir can kurtarmanın ne kadar kutsal bir şey ve insana ne kadar manevi bir haz vereceğini, o insanı ne kadar mutlu edeceğini düşünebilir misiniz? Bu genç arkadaşlarımız işte bu duyguyu yaşıyorlar ve bu duygu içinde bu çalışmaları yapıyorlar. Hepsinin teker teker gözlerinden öpüyorum ve canı gönülden kutluyorum”

Cumhurbaşkanı Akıncı organizasyona emek veren ve katkı koyanları da kutladı.

KARAKOÇ

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Necmi Karakoç, Başkanlık olarak 2012 yılında tamamen insani maksatlarla oluşturulan Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi ile iş birliği içerisinde bir çok faaliyet yürüttüklerini, bu faaliyetlerden en çok ilgi göreninin ise Üniversiteler Arama Kurtarma Oyunları olduğunu ifade etti

Karakoç, 2016 yılında ilki gerçekleştirilen oyunların tanınırlığının gün geçtikçe arttığını ve yüzlerce öğrencinin katılımıyla ses getiren uluslararası bir etkinlik haline geldiğini söyledi.

Karakoç, her ne kadar rekabetçi bir ruh ile gerçekleştirilmiş olsa da organizasyonun kaybedenin olmadığı kazananın dostluk olduğu bir organizasyon olduğunu kaydetti.

Karakoç, afet yönetimi alanında faaliyet gösteren kurumlar olarak öğrencilerin gösterdiği azim ve başarılardan aldıkları ilhamla onlara bu alanda verdikleri desteği sürdürmekte kararlı olduklarını ifade etti.

ADALIER

Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi Başkanı Ahmet Adalıer, Konsey’in, KKTC’deki yükseköğretim kurumlarının iş birliği ile 2012 yılında tamamen insani amaca yönelik bilimsel çalışmalar yapmak, gençlerin ülkelerine insanlığa faydalı birey olmalarını sağlamak amacıyla kurulan uluslararası sivil toplum örgütü olduğunu söyledi.

Adalıer, 20 ülkeden 30 üyeyle kurulan Konsey’in bugün 22 ülkeden 52 üyeye ulaştığını kaydetti.

Üniversitelerarası Arama Kurtarma Oyunları’nın dünyada ilk ve tek olduğunu söyleyen Adalıer, dünyada ses getiren bu oyunlar ile üniversite öğrencilerinin afetlerle mücadele konusunda potansiyel bir güç olabileceğini ortaya koyduklarını söyledi.