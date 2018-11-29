İrem Derici'nin estetik ücretleri

Burnunu ve göğüsünü yaptıran, birçok yerinde de botoks olan şarkıcı İrem Derici, estetik ücretlerini açıkladı. Derici toplamda 54 bin TL ödediğini dile getirdi.

İrem Derici, Onedio'da sosyal medyadan gelen soruları yanıtladı. Derici, gelen bir soru üzerine estetiğe ne kadar ödediğini de açıkladı.31 yaşındaki Derici burun estetiklerine 30 bin TL öderken göğüs estetiğine ise 4 bin euro (24 bin TL) ödediğini dile getirdi.

Derici daha önce de küçük yaşlarda burun estetiği yaptırmak istediğini ve ailesinden izin alamadığını anlatmış ve burun estetiği yaptırabilmek için duvara kafa atıp burnunu kırdığını da itiraf etmişti. Fakat o ameliyatı da beğenmeyerek daha sonra ikinci kez burnunda estetik ameliyatı olmuştu.

Derici daha önce estetikle ilgili sorulara "Bu hızla Ajda Pekkan’ı geçeceğim. 3 burun, bir göğüs, sayısız botoks, diş… Ne yaptırayım başka?" diye cevap vermişti.

Geçtiğimiz aylarda makyajsız da görüntülenen Derici, fotoğraf çeken muhabirlere “Makyajsızım şu an. Boyasam da bir şey değişmiyor gerçi” diye esprili bir dille açıklama yapmıştı.