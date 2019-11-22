Cumhurbaşkanlığı “Temiz Düşün Yeşil Okullar Projesi” kapsamında okullarda “İklim Değişikliği” konulu eğitimler başladı.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Beyarmudu İlkokulu ve Türkmenköy İlkokulu’ndan başlatılan etkinlikler KKTC genelinde, altı bölgede, altı ay sürecek.

CUMHURBAŞKANI AKINCI’NIN EŞİ MERAL AKINCI ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı, “Temiz Düşün Yeşil Okullar Projesi” kapsamında Türkmenköy İlkokulu ve Beyarmudu İlkokulu’nu ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldi.

Sınıfları ziyaret ederek, öğrencilerle sohbet eden Meral Akıncı, öğrencilerin çevre konuları başta olmak üzere çeşitli sorularını yanıtlayarak, çevre temizliği ve çevre konusunda farkındalık oluşturulmasının önemine değindi.

Cumhurbaşkanlığı Çevre Danışmanı Şerife Gündüz, Cumhurbaşkanlığı Eğitim Danışmanı İlkşen Varoğlu Atik ve Seçil Buro’nun da hazır bulunduğu ziyaretlerde, öğrencilere iklim değişikliği ve küresel ısınmayla mücadele konularında sunum yapılarak, TÜBİTAK tarafından iklim değişikliği konusunda hazırlanan kitap dağıtıldı.

İlkokul öğrencileri, ziyarette, duygu ve düşünceleri yazılı olarak Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı’ya iletti.

ENERJİ TASARRUFU VE GERİ DÖNÜŞÜM KONULARINDA ALIŞILAGELMİŞ DAVRANIŞLARIN DEĞİŞTİRİLMESİ HEDEFLENİYOR

“Temiz Düşün Yeşil Okullar Projesi”, ilkokul öğrencileri ile öğretmenleri arasında iklim değişikliği farkındalığının artırılması; ada genelinde enerji tasarrufu ve geri dönüşüm konularında alışılagelmiş davranışların değiştirilmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

YÜRÜTÜLECEK EĞİTİM ÇALIŞMALARI…

Cumhurbaşkanlığı, Temiz Düşün Yeşil Okullar Projesi kapsamında yürütülecek eğitim çalışmalarında, enerji tasarrufu, çevre koruma, su tasarrufu yöntemleri, iklim değişikliği, enerji çeşitleri, yenilenebilir enerji, geri dönüşüm, konuları ele alınacak.

PROJE PAYDAŞLARI

Güvenir Vakfı ve KKTC Milli Eğitim Bakanlığı’yla işbirliği halinde sürdürülecek projede, Şerife Gündüz ve Cumhurbaşkanlığı Eğitim Danışmanı İlkşen Varoğlu Atik başkanlığında KKTC Cumhurbaşkanlığı Çevre Teknik Komitesi Üyeleri, Yakın Doğu Üniversitesi Çevre Eğitimi ve Yönetimi doktora öğrencileri tarafından verilecek.

22/11/2019 17:49