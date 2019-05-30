Tayland’ın cunta liderinden ironik öneri: Hayvan Çiftliği'ni okuyun, önemli hayat dersleri var

Tayland Hükümet Sözcü Vekili Werachon Sukondhapatipak, Başbakan Prayut Çan-oça’nın ‘Hayvan Çiftliği’ni önerdiğini çünkü kitabın hayatla ilgili önemli dersler verdiğini söyledi.

TAYLANDLILAR PROTESTOLARDA ORWELL OKUYORDU

Başbakanın ‘ironik’ önerisi, Tayland'daki cunta yönetimini protesto edenlerin, durumlarını Orwell’in bir başka distopik eseri olan ‘1984’e benzetmesini akıllara getirdi. Yönetimi eleştiren Taylandlılar protesto için kamuya açık mekânlarda bu kitabı okuyordu.

SOSYAL MEDYA: DİKTATÖRLÜĞÜ ELEŞTİRİYOR, FAKINDA MISINIZ?

Başbakanın önerisi sosyal medyada da gündem yarattı.

Bir kullanıcı, “Başbakan farkında olmayabilir ancak kitap temelde diktatörlüğü eleştiriyor” dedi. Başka bir kullanıcı da, “Şu anda halkın okumasını istediğiniz kitabın bu olduğundan emin misiniz?” diye sordu.

İngiliz yazar George Orwell'in siyasi hiciv tarzındaki distopya eseri ‘Hayvan Çiftliği’nde totalitarizm, kölelik gibi kavramlar hayvanlar üzerinden anlatılıyor. Kısa öyküde, Sovyetler Birliği ve Nazi Almanyası gibi rejimler mizahi bir dille eleştiriliyor.

SEÇİMLER BİTTİ, HÜKÜMETİ KURMASI BEKLENİYOR

Tayland'da ordunun 2014'te yönetime el koymasının ardından düzenlenen ilk parlamento seçimleri için halk 24 Mart’ta sandık başına gitmişti.