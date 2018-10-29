Dolar/TL'de düşüş

Dolar/TL, uluslararası piyasalarda yüzde 2'nin üzerinde düşüşle 5.52 seviyelerine kadar geriledi.

Gün içerisinde 5.5201 seviyesine kadar inen kur, saat 13:30 itibariyle 5.5280 seviyesinde yer aldı.

Dolar/TL, ABD'li rahip Andrew Brunson'un ülkesine dönmesi sonrası Türkiye ABD ilişkileri ve yaptırımlara ilişkin iyimser beklentilerle önceki hafta 5.5267'ye kadar gerilemiş ancak 5.50 seviyesinin aşağı yönlü kırılamamasının ardından yönünü yukarı çevirmişti. Cuma günü 5.60’ın üzerinde dengelenen doların yarın 5.60’ın altında güne başlaması bekleniyor.

Türk Lirası lehine hareketlerin devam etmesi durumunda yeniden 5.50 ve sonrasında 5.42 desteklerinin gündeme gelebileceği belirtiliyor.

Bankacılar Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından piyasanın yılın son enflasyon raporuna ve ekim ayı enflasyon verilerine odaklanacağını belirtiyorlar. Enflasyonda ise siyasilerin "en kötünün geride kaldığı" söylemi ardından piyasaların da en azından yukarı yönlü yeni daha sürpriz öngörmemeleri piyasalarda iyimserliği de beraberinde getiriyor. Yılın son enflasyon raporu Çarşamba günü açıklanacak.

Yurt dışında ise Japonya (BOJ) ve İngiltere (BOE) merkez bankalarının faiz ve politika kararları, ABD’de tarım dışı istihdam, Euro Bölgesinde öncü büyüme ve TÜFE ile PMI rakamları izlenecek.