'Zehirli ateş mercanı' ilk kez Avustralya’da görüldü

Zehirli ateş mercanı, Avustralya'nın kuzey kesiminde bulunan Queensland eyaletindeki Cairns şehrinin Redlynch kırsalında fotoğrafçı Ray Palmer tarafından görüntülendi. Uzmanlar, mercanın orijinal faunasının dışında bu tarz tropikal bir ortamda var olmasını, türün uluşabildiği noktaları ‘kayda değer’ bir şekilde genişlettiğini düşünüyor. James Cook Üniversitesi’nde mantarlar konusunda uzmanlaşmış Dr. Matt Barrett de türün sanıldığından daha geniş alana yayılmış olabileceğini söylüyor. Ateş mercanının Çin, Tayland ve Papua Yeni Gine’de de görüldüğüne dair bilgiler aldıklarını belirten Barrett, mantar sporlarının rüzgâr yardımıyla bu noktalara ulaşmış olabileceğini düşünüyor.

TOKSİNLERİ DERİ TARAFINDAN EMİLEBİLEN TEK MANTAR

Toprakta, ağaç köklerinin yakınlarında bulunan ateş mercanlarının, toksinleri deri tarafından bile emilebilen tek mantar türü olduğu düşünülüyor. Bu tür, dokunulduğunda ateşe ve deri iltihabına neden oluyor; yenilmesi durumunda ise organ yetmezliğine ve beyin hasarına yol açıyor. Uzmanlar, Japonya ve Güney Kore’de mantardan kaynaklı bazıları ölümcül pek çok vaka kaydedildiğini hatırlatıyor. Bunlardan birinde ateş mercanını başka bir türle karıştırarak, kaynatıp suyunu için bir Japon yaşamını yitirmiş, bir diğeri ise bir aylık bir tedavinin ardından iyileşmişti.

03/10/2019 11:36