2 avcı hakkında yasal işlem başlatıldı

Dün yapılan rutin avcı kontrolleri sonucu 2 avcı hakkında yasal işlem başlatıldı.

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05/03/2020

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2 avcı hakkında yasal işlem başlatıldı
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İskele – Boğaz’da polis tarafından dün yapılan rutin avcı kontrolleri sonucu 2 avcı hakkında yasal işlem başlatıldı.

             Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre,  04.03.2020 tarihinde, saat 09:30 sıralarında, İskele - Boğaz’da polis tarafından yapılan rutin avcı kontrolleri sonucu, S.S. (E-53) ve M.A.(E-47)’nın,  adlarına kayıtlı av tüfekleri ile 16 numaralı ava kapalı bölgede kanunsuz olarak avladıkları sırada tespit edilmiştirler. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.

05/03/2020 11:59
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