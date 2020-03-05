İskele – Boğaz’da polis tarafından dün yapılan rutin avcı kontrolleri sonucu 2 avcı hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 04.03.2020 tarihinde, saat 09:30 sıralarında, İskele - Boğaz’da polis tarafından yapılan rutin avcı kontrolleri sonucu, S.S. (E-53) ve M.A.(E-47)’nın, adlarına kayıtlı av tüfekleri ile 16 numaralı ava kapalı bölgede kanunsuz olarak avladıkları sırada tespit edilmiştirler. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.

05/03/2020 11:59