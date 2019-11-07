Pesco Türkiye’ye Kapıyı Kapattı

Fileleleftheros gazetesi “PESCO: Üçüncü Ülkelere Bloke-Kıbrıs Kalıcı Yapılandırılmış İşbirliği Kapısını Türkiye’ye Kapattı” başlıklı haberinde, elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak, Güney Kıbrıs’ın, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in talimatları neticesinde, Finlandiya dönem başkanlığının, üçüncü üye ülkelerin (Türkiye gibi)savunma şirketlerine kapıyı açık bırakan önerisine yoğun itirazlarda bulunduğunu yazdı.

Gazete bu konunun dün Daimi Temsilciler Komitesi’nde (COREPER) ele alındığını, Güney Kıbrıs’ın, Daimi Temsilcisi Nikos Emiliu aracılığıyla da, böylesi bir gelişmeye karşı olduğunu açıkça dile getirdiğini belirtti.

Benzer tutumu, Yunanistan’ın da izlediğini belirten gazete iki AB üyesi ülkenin de çeşitli nedenlerden dolayı Finlandiya’nın önerisine karşı çıktığını yazdı.

Finlandiya dönem başkanlığının-kabul edilmeyen-önerisinin İsveç’in memnun edilmesini öngördüğünü yazan gazete, Güney Kıbrıs’ın, merkezi İsveç veya Hollanda’da bulunan ve Amerikan yatırımcılar tarafından satın alınan şirketlerin, bundan istifade etmesi konusunda herhangi bir sorununun bulunmadığı ancak Ankara tarafından değerlendirilmesi mümkün olan “açık bir çerçeve” üzerinde anlaşma sağlamasının mümkün olmadığını açıkça dile getirdiğini de belirtti.

TÜRKİYE’YE KARŞI YAPTIRIMLAR KONUSUNDA İLKE ANLAŞMASI

Fileleftheros gazetesi “Türkiye’ye Karşı Yaptırımlar Konusunda İlke Anlaşması” başlıklı haberinde Daimi Temsilciler Komitesi’nin (COREPER), Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisindeki “yasa dışı faaliyetlerinde” rol alan veya müdahil olan tüzel ve özel kişilere karşı tedbir alınmasına ilişkin yasal işlemler konusunda ilke anlaşmasına vardığını da yazdı.

Gazete, konunun dün itibarıyla, “beyaz listenin” (emptyannex) onaylanması için tüm konularda ilerlemenin sağlandığı ve COREPER’e havale edildiğini belirtti.

Gazete elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak hemen hemen tüm başkentlerin yasal işlemleri onayladığını, geriye 1-2 üye ülkenin görüşünün kaldığını, onların da bugün veya yarın “olur” görüşlerini vereceğini yazdı.

RUM AP MİLLETVEKİLLERİNDEN ELEŞTİRİ

Öte yandan Fileleftheros gazetesi bir başka haberinde Rum Avrupa Parlamentosu milletvekilleri Lukas Furlas ve Kostas Mavridis’in, Avrupa Parlamentosu komitelerinin ortak toplantısı sırasında TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a eleştiri yönelttiklerini yazdı.

Habere göre Lukas Furlas yaptığı konuşmada herkese yönelik olarak “TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a güvenilmesinin mümkün olmadığını” savundu.

Furlas, Türkiye’nin, taleplerinin yerine getirilmemesi durumunda 3.5 milyon göçmeni bırakacağı konusunda AB’ı tehdit ettiğini belirtirken Türkiye’nin 45 yıl önce, Kıbrıs’ta Avrupa ülkesini “işgal ettiğini” , birkaç ay önce de Avrupa devletine ait deniz bölgesine girdiğini savundu.

Kostas Mavridis ise müdahalesinde, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a eleştiriler yöneltirken göçmenler konusunu yönetmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a para verdiklerini, buna eş zamanlı olarak da yine kendisinin, Suriye’yi “işgal ederek” yeni göçmenlerle yeni bir suça neden olduğunu iddia etti.

07/11/2019 13:04