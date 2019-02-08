DAÜ BTYO yeni bir akreditasyon daha aldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu (BTYO) Bilgi Teknolojileri Yüksek Lisans Programı Alman akredite kuruluşu ASIIN akreditasyonu aldı. Yeni alınan akreditasyonlarla birlikte BTYO’da akreditasyonlu program sayısı 13’e yükselmiş oldu.



DAÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, DAÜ BTYO’nun bünyesinde bulunan Elektrik ve Elektronik Teknolojisi, İnşaat Teknolojisi, Bilgisayar Programcılığı, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi ve Harita ve Kadastro programları geçen dönem akreditasyon almıştı.



DAÜ BTYO Müdürü Prof. Dr. Mustafa İlkan, akreditasyonun bir standardı yakalama, bir sınav süreci ve üçüncü bir göz tarafından belirlenen standartlara göre denetlenme olduğunu kaydetti. Prof. Dr. İlkan, 28 AB ülkesinde geçerli olan akreditasyonlara sahip olduklarını kaydetti.



Ayrıca akreditasyonların eğitimde kalitenin yakalandığının kanıtı olduğunu ifade eden Prof. Dr. İlkan, mesleki eğitimin en yüksek seviyesinin Almanya olduğunu ve BTYO’nun da FIBAA ve ASIIN akreditasyonlarının Alman kökenli akreditasyonlar olduğunu belirtti.





