Mali'deki helikopter kazasında 13 Fransız askeri öldü

Fransa Cumhurbaşkanlığı, Mali'de yaşanan helikopter kazasında 13 Fransız askerinin öldüğünü açıkladı.



Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından yapılan açıklamada, kazanın dün yaşandığı ve 13 Fransız askerinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, kazadan "derin üzüntü" duyduğunu belirtti.



Fransa, 2014'te başlayan Barkhane Operasyonu kapsamında Sahel Bölgesi'ndeki Moritanya, Mali, Burkina Faso, Nijer ve Çad'da 4 bin asker görevlendirmişti.

26/11/2019 12:38